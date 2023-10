Nothing Phone (2): il flagship killer che costa POCHISSIMO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta che non costi troppo ma che sia potentissimo, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Nothing Phone (2), l’ultima ammiraglia della startup di Carl Pei, ex co-founder di OnePlus. Il dispositivo in questione unisce design, performance e molto altro ancora, il tutto ad un prezzo ragionevole. Pensate che di listino costerebbe 729,00€, ma grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 646,06€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione e fatelo vostro adesso prima che termini la promozione dedicata. Il modello che vi suggeriamo noi è quello bianco con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Nothing Phone (2) su Amazon: best buy irripetibile

Questo smartphone di Nothing è unico al mondo; di fatto è dotato dell’interfaccia Glyph aggiornata, composta da tantissimi LED che si attivano e muovono a seconda della notifica in arrivo. Questo è un nuovo modo di comunicare con il dispositivo; non ci sono altri device come il Phone (2) in commercio, perciò acquistandolo starete certi di avere un gadget rivoluzionario nelle vostre mani. Non di meno, è un top di gamma in tutto e per tutto. C’è un pannello OLED da 6,7 pollici LTPO con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, con cornici sottili e simmetriche e un foro per la selfiecam.

Non manca poi un processore di punta, l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da 12 GB di RAM. Tanto spazio a bordo per l’archiviazione di file, foto, video e canzoni e per installare applicazioni: ben 256 GB a vostra disposizione. La batteria dura tantissimo; c’è una cella energetica da 4700 mAh che assicura un giorno intero di uso intenso. Dulcis in fundo, ottimo anche il comparto fotografico con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Il gadget è anche impermeabile grazie alla certificazione IP54 di cui è dotato. A soli 646,06€ questo Nothing Phone (2) è da comprare immediatamente.

