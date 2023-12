Nothing Phone (2) è in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (12/256 GB)

Cala il prezzo dell’ottimo Nothing Phone (2): grazie a questa nuova offerta Amazon e al coupon sconto di 30 euro (per ottenerlo basta spuntare l’apposita casella prima di aggiungere lo smartphone al carrello) è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2) con 12 GB di RAM e 256 GB di storage al prezzo scontato di 592 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Nothing, in grado di offrire prestazioni eccellenti grazie all’ottimo chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Nothing Phone (2): l’offerta di Amazon è da cogliere al volo

La scheda tecnica di Nothing Phone (2) non presenta punti deboli. Lo smartphone di Nothing è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista, e di 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera, con un sensore principale da 50 Megapixel con OIS. C’è poi una batteria da 4.700 mAh a cui si affianca anche il supporto alla ricarica wireless. Lo smartphone, che sarà presto aggiornato ad Android 14, ha il supporto Dual SIM, il sensore di impronte digitali e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (2) al prezzo scontato di 592 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare la promozione è sufficiente raggiungere la pagina Amazon dedicata allo smartphone e poi spuntare il coupon extra da 30 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo.

