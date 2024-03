Nothing Phone (2) al MINIMO STORICO su Amazon con le Offerte di Primavera (12/256 GB)

C’è spazio anche per il Nothing Phone (2) tra le nuove Offerte di Primavera di Amazon. L’attuale top di gamma di Nothing, infatti, cala al nuovo minimo storico sullo store per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, ora disponibile al prezzo scontato di 549 euro, con un taglio di oltre 50 euro rispetto al minimo precedente.

Si tratta dell’occasione giusta per acquistare lo smartphone di Nothing che, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, può garantire prestazioni ottime e ben superiori a molti smartphone di fascia media. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile ora in pronta consegna, con la possibilità di scegliere tra la colorazione bianca e quella nera.

Nothing Phone (2): nuovo minimo storico con le Offerte di Primavera di Amazon

Il Nothing Phone (2), soprattutto considerando il taglio di prezzo garantito dalla promozione in corso su Amazon, diventa uno dei modelli più interessanti della fascia media, anche grazie all’iconico design posteriore che lo rende un modello unico nel suo genere sul mercato degli smartphone.

Tra le specifiche tecniche, il modello di Nothing è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, utilizzato da molti top di gamma di fine 2022 e ancora oggi vero e proprio punto di riferimento per la fascia media. Il modello in offerta è dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

A completare la scheda tecnica troviamo un display OLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Da notare anche una batteria da 4.700 mAh, con supporto anche alla ricarica wireless. Lo smartphone è statio aggiornato ad Android 14, con l’ultima versione di Nothing OS.

Con l’offerta Amazon in corso, il Nothing Phone (2) è disponibile al prezzo scontato di 549 euro con possibilità di scegliere tra la versione bianca e quella nera. L’offerta è accessibile di seguito.