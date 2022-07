Nothing Phone (1): trapelata la sua cover ufficiale

Oggi la cover ufficiale del nuovo Nothing Phone (1) è appena trapelata sul web; si tratta di una custodia in TPU trasparente molto bella alla vista e al tatto, a quanto si vede dalle immagini. Certo, noi crediamo che sia un peccato coprire il meraviglioso design del device, ma questo accessorio sembra essere un buon compromesso.

Come tutti sappiamo, il debutto del telefono di Carl Pei è dietro l’angolo. La società ha già mostrato l’esclusivo design del telefono… e questa è una delle caratteristiche più importanti del prodotto. Fin dalla creazione della startup, il fondatore ha ribadito l’attenzione all’estetica dei suoi gadget che sarebbero arrivati sul mercato. Oggi però, tornando al rapporto di MySmartPrice uscito in rete, scopriamo un po’ di più sulla prima cover ufficiale dello smartphone.

Nothing Phone (1): il debutto è alle porte

Sappiamo che anche se il terminale è bellissimo, in molti vorranno usare una custodia protettiva per preservarne la durata nel tempo. Questione di gustibus, non entriamo nel merito della vicenda. Tuttavia, la cover ufficiale in TPU dell’azienda non dovrebbe coprire il design del Nothing Phone (1). A mostrare la cover (che sembra essere super sottile) ci ha pensato il tipster Ishan Agarwal in collaborazione con MySmartPrice. Inoltre il render mostra il telefono nell’elegante colorazione black.

Come detto, la variante nera del terminale sembra essere meravigliosa e, in questo caso, la somiglianza con iPhone 12 è ancora più marcata. Il telefono è dotato di LED che vantano l’illuminazione Glyph ma la custodia dovrebbe comunque consentire la visione senza ostacolare il tutto. Giusto per chi noon lo sapesse, ma questo tipo di illuminazione consente a strisce LED di attivarsi mediante software a seconda della funzione scelta. Ci dovrebbe essere anche una cover nera in tinta con il telefono. Notiamo anche i fori per tutte le varie porte e griglie.

Intanto vi suggeriamo l’acquisto delle cuffiette Nothing Ear (1) a 99,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.