Nothing Phone (1): quello che sappiamo prima del lancio

I dettagli relativi al nuovo Nothing Phone (1) sono appena emersi in rete a poche settimane di distanza dal lancio ufficiale. Mancano diversi giorni al lancio ufficiale dell’attesissiimo primo smartphone di Carl Pei. I rumor sul suddetto dispositivo hanno iniziato a trapelare sul web e ora veniamo a conoscenza di altri interessanti informazioni. A riportare le notizie ci ha pensato l’insider tech Mukul Sharma in un post su Twitter.

Nothing Phone (1): facciamo il punto

Il leakster ha condiviso uno screenshot che sembra riportare una pagina web all’interno dell’e-commerce Flipkart in cui si nota la prenotazione per il suddetto smartphone Nothing Phone (1). Accanto alla bio leggiamo:

Questo codice coupon è il tuo pass per la prenotazione anticipata per Nothing Phone (1).

Praticamente, gli utenti saranno in grado di preordinare il device in anticipo pagando una quota X (2000 Rs) che verrà poi scorporata al momento del pagamento completo. Al momento è disponibile solo in India, ma mai dire mai.

Il coupon sarà valido fino al 18 luglio, quindi ipotizziamo che il telefono verrà commercializzato a partire da quella data. La presentazione invece, avverrà il 12 del prossimo mese.

Le specifiche tecniche dello smartphone sono trapelate sul web: il dispositivo presenterà una back cover in vetro trasparente e un pannello anteriore con cornici sottilissime. Ci sarà la ricarica rapida via cavo da 45W e la wireless charging. La cella energetica dovrebbe essere da 4500 mAh.

Ad alimentare il tutto troveremo lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria. non sappiamo se ci sarà lo slot microSD. Lo schermo sarà un’unità OLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+. Questi sono tutti i dettagli che sono emersi finora; vi invitiamo a restare connessi per restare sempre aggiornati in merito.

Gli auricolari True Wireless Stereo di Nothing invece, si portano a casa a 79,99€ al posto di 99,99 grazie ad una promozione esclusiva su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.