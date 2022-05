Nothing Phone (1): le caratteristiche sono confermate

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo Nothing Phone (1) sia prossimo al debutto; ora apprendiamo anche quali saranno le principali funzionalità di punta del dispositivo.

Oramai è evidente: Carl Pei sta creando un grosso hype attorno al suo primo device facente parte della sua nuova impresa, Nothing. Il dispositivo dovrebbe essere presentato a breve nei mercati internazionali e ora veniamo a conoscenza di quali saranno le funzionalità chiave dello stesso. Non di meno sono emerse anche le prime informazioni relative alla presunta data di debutto.

Nothing Phone (1): ecco le sue specifiche

Stando ai rumor trapelati sul web, leggiamo che Nothing Phone (1) sarà dotato di una back cover trasparente e di un frame in alluminio riciclato. Non di meno, avrà cornici super sottili e contenutissime, senza alcun mento pronunciato.

Sotto la scocca dovrebbe essere presente un processore Snapdragon di Qualcomm e si dice che il terminale disponga della wireless charging. Purtroppo, non conosciamo le funzionalità e le specifiche più minute, ma si apprende che si baserà su Android 12 con skin Nothing. Arriveranno 3 major update di Android e quattro anni di patch di sicurezza.

Secondo gli ultimi leaks poi, sappiamo che questo dispositivo arriverà sul mercato il prossimo 21 luglio. Probabilmente, verrà presentato qualche giorno prima e debutterà in commercio nei giorni a venire. Ad oggi poi, dalla fuga di notizie emerse in rete, conosciamo quello che sarà il suo prezzo al pubblico:; circa 500€. Ipotizziamo dunque che si tratti di un prodotto di fascia media.

Da alcune fonti rimaste anonime poi, ipotizziamo che Nothing Phone (1) avrà uno schermo a 90 Hz con foro al centro del pannello, processore Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio interno. La batteria invece, dovrebbe essere di 4500 mAh. Speriamo di conoscere nuovi dettagli a breve.

Se cercate un prodotto del nuovo brand di Carl Pei vi segnaliamo gli auricolari TWS Nothing Ear (1), in colorazione nera, a 99,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.