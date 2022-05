Nothing Phone (1): ecco quando arriverà e quanto costerà

In queste ore è appena apparsa la data di debutto del nuovo Nothing Phone (1) di Carl Pei. È stata mostrata (per errore) anche la cifra a cui verrà venduto.

Ci siamo: il lancio del Nothing Phone (1) sembra essere alle porte. Secondo il portale tedesco All Round PC, il primo telefono della startup dell’ex co-founder di OnePlus, arriverà a breve. Il rapport non menziona solo la data in cui verrà presentato ma anche il prezzo a cui sarà commercializzato in tutto il mondo.

Nothing Phone (1): facciamo il punto

Carl Pei ha lasciato la compagnia a settembre di due anni per dedicarsi alla sua nuova società; lo scorso anno ha mostrato al mondo i primi auricolari Nothing Ear (1) (a proposito, oggi si trovano su Amazon a 99,99€ in bianco o in nero) e a marzo di quest’anno ha confermato che la sua azienda stava lavorando al primo terminale Android con SoC Qualcomm. Il fondatore ha detto poi che il telefono sarebbe stato annunciato nel corso dell’estate. Ora sembrano esserci nuove prove a sostegno di ciò.

Me: what’s this?

Design Team: it’s Massimo Vignelli’s New York subway map

Me: okay I like it Picasso



And just like that nothing became something. pic.twitter.com/Nbw8VPjpP3 — Carl Pei (@getpeid) May 24, 2022

Stando a quanto riportato dal sito tedesco, il device sarà lanciato il prossimo 21 luglio. Non sappiamo se ci sarà un evento digitale o una presentazione dal vivo; ad ogni modo, la commercializzazione dello stesso potrebbe essere vicina alla data di lancio.

Sulle specifiche non sappiamo nulla ma il portale afferma che il prodotto potrebbe costare 500€. Non sappiamo se sarà un flagship killer o un gadget di fascia media. Sicuramente, il punto focale dello stesso sarà il design che, a detta del founder, potrebbe essere rivoluzionario. Magari trasparente come gli auricolari TWS? Non di meno, da un tweet possiamo ipotizzare che vanterà anche la ricarica wireless, una chimera per i telefoni appartenenti alla fascia media.

Secondo voci diffuse, il device vedrà la presenza dello Snapdragon 7 Gen 1 a bordo. Il terminale arriverà con skin Nothing UI e riceverà tre anni di grandi aggiornamenti Android e 4 anni di patch di sicurezza. Attendiamo nuovi dettagli in merito.

