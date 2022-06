Nothing Phone (1): il processore non è quello che ci aspettavamo

Il telefono di Carl Pei, il nuovo Nothing Phone (1) è appena trapelato sul web; il device ha fatto capolinea presso il portale di Geekbench rivelando così le sue caratteristiche tecniche, ma attenzione: il dispositivo presenta il processore Snapdragon 778G+ e non il nuovo chip di Qualcomm che tutti speravamo di vedere… ma andiamo con ordine.

Ci stiamo avvicinando al debutto del primo device della neonata startup di Pei, l’ex co-founder di OnePlus. Man mano che si avvicina quindi l’evento di presentazione, scopriamo sempre nuovi particolari a riguardo.

Dopo aver visto il design definitivo, scopriamo ora quale sarà il processore e la RAM presente a bordo. Grazie al sito di Geekbench5 infatti, scopriamo che il device vedrà la presenza di uno Snapdragon 778G+ coadiuvato da 8 GB di memoria virtuale.

Nothing Phone (1): ecco il SoC di bordo

Stando a quanto si osserva in rete grazie alle informazioni di MySmartPrice, notiamo che il dispositivo della startup presenta il nome in codice Lahaina; ha una velocità di clock massima di 2,52 GHz sul core principale e notiamo altri tre Cortex a 2,40 GHz e quattro per l’efficienza energetica. Questo processore, per chi non lo conoscesse, ha un leggero aumento delle performance rispetto al “vecchio” SD778.

La RAM invece, dovrebbe essere di 8 GB e sotto la scocca troveremo Android 12 con skin Nothing OS. Nei test single core, il Nothing Phone (1) ha registrato 797 punti e in quelli multicore invece, 2803.

In poche parole, sarà un midrange che farà dell’estetica il suo punto forte, grazie alla back cover con i LED e all’estetica minimal che richiama (in parte) quella di iPhone 12. Probabilmente, sfiderà – in termini di prezzo – i dispositivi della serie Nord.

Lo smartphone sarà presentato in anteprima il 12 luglio e lo vedremo in due colorazioni, secondo quanto si vede dai video pubblicati su YouTube sulla “Nothing Series”. Dovrebbe costare 380 dollari (circa 500€ da noi) e potrebbe essere acquistabile – almeno in una prima fase iniziale – solo mediante un sistema ad inviti.

Intanto, se cercate gli auricolari Ear (1) di Nothing, sappiate che sono su Amazon a 99,99€.

