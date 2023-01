Nothing Phone (1): il mediogamma da comprare per chi vuole distinguersi

Oggi vi consigliamo il Nothing Phone (1), smartphone di fascia media bellissimo, con interfaccia Glyph, unico al mondo. Lo trovate su Amazon all’incredibile prezzo di soli 499,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo.

Unitamente a ciò, abbiamo scoperto che il modello successivo, il Phone (2), arriverà entro la fine dell’anno e sarà un flagship di punta. In poche parole… ci sarà da attendere ancora parecchio. Il CEO dell’azienda ha dichiarato che la compagnia non sarà come gli altri OEM di telefonia: non lancerà migliaia di prodotti ma si concentrerà su un singolo gadget e sullo sviluppo del software di bordo. I fan sono un po’ turbati da questa affermazione, anche perché in molti attendevano un nuovo device di Carl Pei. Tuttavia, noi siamo soddisfatti del Nothing Phone (1) e lo reputiamo un vero gioiello nel panorama mondiale.

Nothing Phone (2): cosa sappiamo del nuovo modello?

Non di meno, Pei ha confermato dell’esistenza del Phone (2) e del suo debutto sul suolo statunitense, previsto per la fine del 2023. Riportiamo di seguito un estratto dell’intervista del fondatore del marchio:

“Penso che il mercato e l’industria si siano mossi molto da quei giorni. Per noi, la scheda tecnica del Phone (1) era abbastanza utilizzabile in termini di esperienza utente. I chipset mobili sono davvero migliorati negli ultimi 7-9 anni. Ecco perché voglio evitare di chiamare il Phone (2) un fiore all’occhiello perché ciò significherebbe che il Phone (1) non era un flagship. All’interno del nostro portafoglio di smartphone, il Phone (1) è stato davvero un’ammiraglia in termini di cura che abbiamo dedicato al prodotto. Per questo motivo ho usato invece la parola “premium” [per descrivere il Phone (2)], il che significa che è un passo avanti, ma è ancora un gadget top proprio come il Phone (1).”

Come detto, il modello del 2022 è ancora oggi un Best Buy; per 499,00€ vi portate a casa un telefono unico nel mercato.

