Nothing Phone (1) da 12+256 GB scontato di 80€ su Amazon

Nothing Phone (1) è uno smartphone di fascia media che ha sconvolto il mondo della telefonia. Il fondatore dell’azienda, Carl Per, ex-cofounder di OnePlus, ha voluto realizzare un device che fosse in grado di distinguersi dalla massa. In un mondo in cui tutto è uguale, tutti copiano tutti, l’originalità diventa un Plus irrinunciabile in grado di scombinare le carte e di resettare il gioco. Il dispositivo infatti, vanta una back cover trasparente con interfaccia Glifo; per farla semplice, è un sistema di LED che si attiva e si illuminano a seconda della notifica in questione (social, messaggio, chiamata, mail e così via).

La versione di cui vi parliamo oggi è quella con ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Si trova in sconto a soli 499,99€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Il risparmio è pari a circa 80€ sul costo di listino originale ed è un vantaggio non da poco. Avere più RAM e storage equivale a godere di più spazio per l’archiviazione dei file ma anche ad una maggiore fluidità nell’utilizzo di tutti i giorni, soprattutto con le app più esose. Non di meno, la variante scontata è quella nera, semplicemente meravigliosa.

Nothing Phone (1): a questo prezzo è imbattibile

Il display è qualcosa di magico: parliamo di un’unità da 6,55 pollici OLED, refresh rate da 120 hz e molto altro ancora. Ci sono due fotocamere sul posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Come detto, l’interfaccia Glyph è magnifica e la skin interna, basata su Android 12 (presto arriverà Android 13) è minimal e pulita.

Questo non è un telefono per tutti, ma si rivolge agli amanti dello stile che cercano un device diverso, potente, performante, veloce, unico nel suo genere e con un elemento originale che lo rende una chimera nel panorama mobile. A 499,99€ non potete perdervelo: è un gadget unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.