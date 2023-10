Nothing Phone (1) costa meno di 370€ su Amazon: OFFERTONA imperdibile

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente interessante e degna di nota. Il primo smartphone della nuova startup di Carl Pei, il Nothing Phone (1), è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 369,99€ con consegna celere e immediata anche in 24 o 48 ore. Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, anche perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promo potrebbe finire a breve. Il dispositivo in questione è quello in colorazione nera, con il supporto al Dual SIM e con 8 GB di RAM. Lo storage interno invece, è da ben 128 GB, perfetto per l’archiviazione di centinaia di foto, video e canzoni. Se siete interessati/e, sbrigatevi a comprarlo, dunque.

Nothing Phone (1) è il best buy del giorno

Questo smartphone è dotato di un’interfaccia “Glyph” unica al mondo; si tratta di un sistema di LED posizionati sulla back cover che si illuminano quando mostrano chi sta chiamando, che permettono di segnalare le notifiche provenienti dalle app, lo stato di carica del device e molto altro ancora. Si tratta quindi, di un nuovo modo di comunicare per vivere in maniera più “spensierata” la propria esperienza con lo smartphone.

Il device di Carl Pei è anche super resistente: a bordo troviamo un vetro Gorilla Glass su entrambi i lati che assicura una robustezza unica e dona anche un tocco di eleganza non da poco. Ottima la batteria che dura tantissimo e lo schermo è un pannello da 6,7 pollici OLED con refresh rate da 120 Hz, cornici sottili e supporto all’HDR10+. Concludiamo segnalandovi il comparto fotografico degno di nota composto da due sensori avanzati: uno è da 50 Megapixel con OIS al seguito, l’altro invece, è un obiettivo ultragrandangolare super risoluto per dar sfogo alla propria creatività senza limiti. Costa solo 369,99€ ma è un super best buy; Nothing Phone (1) è un vero gioiello all’interno del panorama della telefonia mobile.

