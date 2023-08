Nothing Phone (1): con un prezzo così non puoi ignorarlo (meno di 370€)

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia media veramente intrigante, unico nel mercato, che costa poco ma offre veramente tanto, sia in termini di design che sul versante delle performance. Si chiama “Nothing Phone (1)” ed è il primo device realizzato dalla nuova startup di Carl Pei, l’ex co-founder di OnePlus. Questo gioiello, che si caratterizza per una back cover minimal con LED che si illuminano con le notifiche e le chiamate in entrata, è un midrange veramente strepitoso che noi suggeriamo agli amanti della moda e a coloro che vogliono un prodotto con il quale distinguersi. Costa pochissimo grazie agli sconti di Amazon; di fatto potrà essere vostro con soli 369,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: a questo costo è un best buy.

Nothing Phone (1): ecco perché devi comprarlo

Partiamo dallo schermo: qui troviamo un bellissimo pannello OLED da 6,55 pollici con cornici sottili e singolo foro per la selfiecam posto in alto a sinistra. C’è il supporto all’HDR10+, il refresh rate è da ben 120 Hz e la risoluzione è FullHD+. I vostri contenuti saranno sempre splendidi e nitidi, oltre che ben gestiti. Ad alimentare il tutto troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 778G di fascia media, coadiuvato da un modem 5G e da ben 8 GB di memoria RAM. Lo storage invece, è basato su UFS 3.0 da 128 GB, non espandibili. Ottima la batteria che assicura un giorno intero di autonomia. L’interfaccia Glyph è composta da tantissimi LED che si illuminano a seconda della notifica ricevuta, in base ai messaggi o alle chiamate in entrata. La main camera è un’ottica da 50 Megapixel con OIS che gira video in 4K di alto livello.

A soli 369,99€ questo smartphone è il best buy del giorno; non lasciatevelo sfuggire se siete interessati. La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita.

