Nothing Phone (1) cala ancora: ora costa 351€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un mid-range completo, veloce e con uno stile unico, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il Nothing Phone (1), infatti, è disponibile in offerta al prezzo scontato di 351 euro, toccando il nuovo minimo storico per la variante 8/128 GB. Da notare, inoltre, che la versione da 256 GB costa appena 8 euro in più ed è acquistabile al prezzo scontato di 359 euro. Per tutti i dettagli sull’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Nothing Phone (1) in offerta su Amazon: a questo prezzo è un best buy

Il Nothing Phone (1) ha tutto quello che serve per essere considerato come un vero e proprio best buy per la fascia media. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 778G affiancato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Si tratta di una configurazione completa e ideale per offrire ottime prestazioni in rapporto al prezzo.

C’è poi un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche troviamo anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato da Nothing OS. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali sotto al display, il supporto Dual SIM e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 351 euro. L’offerta è legata alla versione 8/128 GB mentre la versione 8/256 GB è disponibile al prezzo di 359 euro. Per accedere alle promozioni basta seguire il link qui di sotto.

