Nothing Phone (1) cala al MINIMO STORICO su Amazon: è un BEST BUY

Il Nothing Phone (1) continua a essere un punto di riferimento della fascia media del mercato e con la nuova offerta Amazon diventa ancora più conveniente. Lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 325 euro per la variante con 8/128 GB. In offerta ci sono anche le versioni con 8/256 GB, al prezzo scontato di 398 euro, e 12/256 GB, al prezzo scontato di 449 euro. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul boxo qui di sotto. Le colorazioni sono due: bianco e nero.

Nothing Phone (1) in offerta al minimo storico su Amazon

Il Nothing Phone (1) è uno smartphone completo, veloce e ricco di funzionalità che, grazie a un design iconico, rappresenta un punto di riferimento del mercato. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G oltre a un display OLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hhz. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, il supporto Dual SIM e la presenza di Nothing OS come personalizzazione del sistema operativo Android.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 325 euro che rappresenta il nuovo minimo storico per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare che in sconto ci sono anche le versioni con 8 GB di RAM e 256 GB di storage e 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere alle promozioni è possibile seguire il link qui di sotto. La promozione resterà attiva solo per un periodo ridotto.

