Nothing Phone (1) cala a 329€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Il Nothing Phone (1) è tra i protagonisti delle nuove offerte Amazon ed è ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro, raggiungendo così il nuovo prezzo minimo storico per il dispositivo nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. A questo prezzo, lo smartphone di Nothing diventa un prodotto davvero consigliato e sempre più riferimento della fascia media. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Nothing Phone (1) al minimo storico su Amazon è un best buy

Il Nothing Phone (1) ha tutto quello che serve per essere considerato il riferimento della fascia media, soprattutto grazie al calo di prezzo registrato oggi. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche del dispositivo troviamo una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è dotato di Android 13 e Nothing OS. C’è anche un sensore di impronte digitali sotto al display oltre al supporto Dual SIM e al chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Nothing Phone (1) al prezzo scontato di 329 euro. Lo smartphone è disponibile al nuovo minimo storico per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un periodo di tempo limitato e solo per gli utenti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.