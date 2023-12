Nothing Phone (1): bastano 379€ per portarselo a casa

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media intrigante, leggero, potente, versatile, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia e con un design mozzafiato, il Nothing Phone (1) è ciò che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del terminale in colorazione “nera” con 12 GB di RAM e 256 GB di storage al seguito, con tanto di interfaccia Glyph super innovativa. Sono tanti i motivi per cui conviene acquistare questo prodotto, a partire dalla doppia fotocamera da 50 Megapixel, al sistema operativo Android con NothingOS, allo schermo OLED da 6,55″ con refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Nothing Phone (1): il midrange da comprare oggi

Il telefono della nuova startup di Carl Pei è dotato dell’interfaccia Glyph di nuova generazione, un innovativo modo di comunicare tramite mini LED con pattern luminosi che indicano chi sta chiamando o le notifiche in entrata. Altresì segnalano lo stato di carica della batteria e molto altro ancora. Lo smartphone presenta un designi in vetro Gorilla dual-side super robusto e resistente, e il pannello gode di cornici simmetriche su tutti i lati. A proposito, ci troviamo di fronte ad uno schermo OLED da 6,55″ con supporto all’HDR10+ al seguito. La risoluzione è FullHD+ e c’è il refresh rate da 120 Hz.

Le fotocamere son pazzesche con due sensori da 50 megapixel ciascuno; quello principale è dotato di un’apertura ƒ/1.8 che permette di fare scatti nitidi in ogni contesto. I video sono in qualità 4K a 60 fps e c’è anche la modalità Live HDR. Nothing Phone (1) è uno smartphone di fascia medio-alta con un processore Snapdragon 778G di Qualcomm, 12 GB di RAM, modem 5G e 256 GB di storage su UFS. A soli 379,00€ è da comprare immediatamente, ma sbrigatevi: è un best buy.

