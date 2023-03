Nothing Phone (1): a QUESTO PREZZO su Amazon è da prendere subito

È il momento giusto per acquistare il Nothing Phone (1), uno dei mid-range di riferimento del mercato, sia per prestazioni (eccellenti sotto tutti i punti di vista) che per design (già iconico). Con la nuova offerta Amazon, infatti, tutta la gamma dello smartphone Nothing è in sconto.

La variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 399 euro invece di 499 euro, con un taglio di 100 euro. Ancora più interessante è l’offerta dedicata alla versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage: in questo caso, infatti, il prezzo è scontato a 451 euro invece che 579 euro.

Per scegliere la versione da acquistare in offerta su Amazon di Nothing Phone (1) è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Nothing Phone (1): in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Caratterizzato da un design unico, il Nothing Phone (1) è un vero e proprio punto di riferimento del mercato. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778G, garanzia di ottime prestazioni in rapporto alla fascia di prezzo. C’è anche un’ottima doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. La batteria è da 4.500 mAh e garantisce una buona autonomia.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare:

Nothing Phone (1) 8+128 GB al prezzo scontato di 399 euro

al prezzo scontato di Nothing Phone (1) 12+256 GB al prezzo scontato di 451 euro

Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.