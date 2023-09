Nothing Phone (1) a 351€ su Amazon: MINIMO STORICO per il device più bello

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media semplicemente sensazionale: Nothing Phone (1), il dispositivo più amato e apprezzato dall’utenza per via del suo design mozzafiato e delle prestazioni top, torna in sconto su Amazon e scende al suo minimo storico: solo 351,00€, spese di spedizione incluse. Questo è un costo irrisorio per un terminale del genere quindi se siete interessati/e vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire: è disponibile in due colorazioni (nera e bianca) ma non sappiamo ancora quanto durerà la promozione dedicata. La consegna sarà sempre celere e gratuita, oltre che immediata, e disporrete poi di altri vantaggi esclusivi.

Nothing Phone (1): difficile trovare di meglio su Amazon

Questo smartphone è veramente incredibile: vanta uno schermo da 6,55″ AMOLED di nuova generazione con cornici sottili, flat, refresh rate di 120 Hz, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Ottima la selfiecam e eccellenti le due ottiche posteriori (con sensore principale da 50 Megapixel, stabilizzato) che girano video in 4K e scattano foto assurde anche al buio. Sotto la scocca dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 778G coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna; c’è il modem 5G e tante altre tecnologie di punta. La batteria è di alto profilo e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo.

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto, come detto, alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Potrete dilazionare il pagamento del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Dulcis in fundo, potrete perfino godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate? Non lasciatevi sfuggire questa promozione a 351,00€.

