L'applicazione “Nothing companion Ear (1)” è appena stata inserita all'interno del Play Store a pochi giorni di distanza dal lancio ufficiale del primo gadget della startup di Carl Pei.

Nothing Ear (1): cosa si potrà fare con l'applicazione dedicata?

Gli auricolari Nothing Ear (1) saranno annunciati fra pochissimi giorni; stiamo parlando del primo prodotto di Nothing Inc., la nuova startup di elettronica fondata dall'ex co-fondatore di OnePlus, Carl Pei. Prima della presentazione, l'app complementare per le cuffie è emersa sul Google Play Store.

Viene elencata come “Ear (1) – Nothing Earbuds”; l'applicazione ha una dimensione di 10 MB. La descrizione dice che questa è compatibile con i dispositivi aventi Android 5.0 e versioni successive.

Con il software preposto, gli utenti saranno in grado di controllare il livello della batteria degli auricolari e della custodia. Non di meno, ci sarà anche un menù che servirà per attivare e disattivare features come la cancellazione del rumore e le modalità di trasparenza, ma non solo. Si potrà anche regolare l'intensità del suono stesso.

A quanto si osserva, c'è un'opzione per attivare il rilevamento in-ear, attivare/disattivare le gestures sugli auricolari, cambiare l'equalizzatore e abilitare la funzione “trova il mio dispositivo”. Gli utenti potranno anche aggiornare il firmware degli auricolari stessi mediante l'app.

Le future Nothing Ear (1) avranno un design trasparente e una custodia trasparente abbinata. Avranno un prezzo di lancio di 99 dollari (euro, da noi) e includeranno funzionalità come la cancellazione attiva del rumore, fino a 32 ore di durata della batteria (con la custodia), ricarica rapida via cavo e supporto per la ricarica wireless.

Wearable