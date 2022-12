Nothing lancia il guanto di sfida ad Apple

Nothing ha intenzione di espandersi anche negli Stati Uniti d’America per sfidare il predominio di Apple con i suoi iPhone. Carl Pei alza l’asticella e reclama il trono nel settore della telefonia mobile. Dopo un primo debutto asiatico, indiano e europeo, ora è arrivato il momento di entrare a gamba tesa anche negli USA.

Nothing vuole entrare nel mercato statunitense

Nel corso di una recente intervista tenutasi ai microfoni della CNBC, il capo del marchio ha dichiarato che ha tenuto dei primi colloqui con i principali provider di telefonia americani e ha parlato del debutto di un nuovo smartphone a breve. Non ha fatto cenno alle sue specifiche tecniche o al suo nome commerciale. Il tutto è avvolto nel mistero.

Nothing ha svelato il Phone (1), ottimo midrange che si trova su Amazon a 499,00€, in molti mercati: UK, Giappone, India, Europa ma in America non è mai giunto, nonostante fosse richiesto ad alta voce. Ecco le parole di Pei a riguardo:

Il motivo per cui non abbiamo lanciato negli Stati Uniti è perché hai bisogno di molto supporto tecnico aggiuntivo, per supportare tutti i gestori e le loro personalizzazioni uniche che devono fare su Android. Sentivamo di non essere pronti prima. Ora stiamo discutendo con alcuni vettori negli Stati Uniti per lanciare potenzialmente un prodotto futuro lì.

Carl ha anche espresso un velo di preoccupazione a riguardo; competere con Apple in casa non sarà per niente facile:

C’è una sfida con Android in cui iOS sta diventando sempre più dominante. Hanno un lock-in molto forte con iMessage, con AirDrop, specialmente tra la Gen Z. Quindi questa è una preoccupazione crescente per me. Potrebbe esserci un momento in cui Apple rappresenta circa l’80% del mercato complessivo e questo non lascia abbastanza spazio ai produttori basati su Android per continuare a giocare la partita.

Tuttavia, Nothing ha venduto un milione di gadget fino ad oggi in tutto il mondo. Gli auricolari Ear (1) sono andati a ruba (600.000 unità) e il telefono invece, ha da poco raggiunto le 500.000 spedizioni. Le previsioni per il futuro sono ottime e la compagnia spera di passare dai 20 milioni di dollari del 2021 a circa 250 milioni di dollari per il prossimo anno. Staremo a vedere, siamo molto curiosi.

Intanto vi segnaliamo che il Nothing Phone (1) è disponibile su Amazon a 499,00€ nella versione Black da 8+128 GB.

