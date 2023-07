Nothing Fold (1): quando lo vedremo?

Stando a quanto apprendiamo in rete oggi, sembra che non vedremo un foldable di Carl Pei ancora per un bel po’. Di fatto, il Nothing Fold (1) non arriverà a breve, secondo quelli che sono gli ultimi rumors trapelati sul web.

Andiamo con ordine: il nuovo marchio cinese di Pei, ex fondatore di OnePlus, ha appena rilasciato il Phone (2), uno smartphone di fascia medio-alta incredibile, con interfaccia Glyph rinnovata e processore premium di Qualcomm. Sarà disponibile a breve in tutto il mondo ma pare che non ci siano piani per il debutto di un foldable a breve.

Nothing: non ci sono piani per il rilascio di un foldable, non per ora

Il CEO di Nothing, Carl Pei, in un’intervista con il giornale di India Today, ha appena risposto ad una serie di domande molto intriganti che hanno visto come protagonista il suo nuovo brand e le aspettative future derivanti da ciò. Parlando del mondo della telefonia, ha riferito che al momento non è intenzionato a realizzare un foldable. I pieghevoli infatti, secondo lui, sono ancora troppo “di nicchia” e si rivolgono solo ad un gruppo di utenti ben determinato. Inoltre non è affascinato da questa tecnologia; crede che i consumatori non abbiano realmente bisogno di uno smartphone “fold”.

Fra le altre cose, Pei ha anche affermato che la maggior parte dei pieghevoli sembrano identici fra loro; mancano di personalità e le somiglianze sono così evidenti (fra un modello e un altro) che quasi si farebbe fatica a distinguerli fra loro, se non avessero il logo della compagnia sul retro. Ricordiamo che marchi come Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola e molti altri stanno investendo molto in questa tecnologia, mentre Apple, ad esempio, non sembra proprio intenzionata a realizzarne uno. Non per il momento, almeno.

Al contrario, OnePlus, sussidiaria di OPPO, la vecchia compagnia di Pei, lancerà presto il suo primo smartphone pieghevole. Si chiamerà OnePlus Open, stando ai rumor emersi in rete, e dovrebbe venir svelata entro la fine dell’estate.

Se cercate il nuovo device di Nothing – il Phone (2) – vi suggeriamo l’acquisto su Amazon: solo 729,00€. Al momento si può preordinare e arriverà a casa vostra fra pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.