OnePlus Fold: verrà svelato entro la fine dell'estate, emersa la data di presentazione

Oggi parliamo di un nuovo dispositivo foldable prossimo al debutto; si chiamerà OnePlus Open e, stando a quanto suggeriscono i rumor emersi in rete, verrà lanciato il 29 agosto.

OnePlus Fold: cosa sappiamo?

Secondo le indiscrezioni trapelate da un report di SmartPrix, il primo pieghevole di Pete Lau si chiamerà OnePlus Open e non OnePlus Fold, come si ipotizzava in passato. Diverrà ufficiale entro la fine di agosto, anche se in passato abbiamo letto che sarebbe stato annunciato nella prima metà del prossimo mese. A suggerire la nuova data ci ha pensato anche Max Jambor, noto tipster online. Inoltre, altri rumor suggeriscono che verrà venduto sotto il marchio OPPO, almeno per mercato locale cinese (si chiamerà OPPO Find N3). Nel resto del mondo invece, sarà OnePlus Open. Posteriormente presenterà uno schermo AMOLED da 6,3 pollici FullHD+ con refresh rate da 120 Hz, mentre interamente avremo un display AMOLED da 7,8 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate da 120 Hz. Avrà un sensore principale da 48 Megapixel coadiuvato da un’ultrawide e da un teleobiettivo da 64 Mpx.

Interamente ci sarà una selfiecam da 20 mega e fuori invece, ci sarà una selfiecam da 32 Megapixel, perfetta per videocall in alta qualità. Ci sarà il solito processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, “maxato” ad una frequenza di Clock a 3,36 GHz, coadiuvato da 16 GB di RAM. Ci sarà una batteria da 4805 mAh con ricarica rapida da 67W e wireless charging da 50W. Non mancherà la skin OxygenOS 13.1.1 basata su Android 13, il fingerprint posto sul frame laterale, lo storage massimo di 512 GB su memorie UFS 4.0.

Se volete il classico OnePlus 11 5G invece, sappiate che lo trovate su Amazon al prezzo di 855,74€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e si può perfino dilazionare il prezzo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.