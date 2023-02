Nothing Ear (Stick): design esclusivo e qualità del suono al top a meno di 100€, non fartele scappare

Se sei alla ricerca di un paio di cuffie true wireless con un design ricercato e un prezzo interessante, le Nothing Ear (Stick) potrebbero fare al caso tuo. Attualmente in offerta su Amazon a 99 euro, in sconto del 16% rispetto al prezzo di listino, questi auricolari offrono un’esperienza d’ascolto di alta qualità, senza trascurare il comfort e la personalizzazione. Il design confortevole e ultraleggero delle Ear (1) Stick, con un peso di soli 4,4 grammi, garantisce una vestibilità ergonomica che permette di indossarle a lungo senza fastidio.

Inoltre, il suono vivace è garantito dal driver tra i più sensibili tra gli auricolari wireless, con soli 12,6 mm, e dal software intelligente che rileva la perdita dei bassi regolando l’equalizzatore al livello ottimale. Non solo: con la tecnologia clear Voice, la tua voce risulterà sempre autentica, perfetta per le chiamate a prova di vento e di folla. La massima stabilità è garantita dalla modalità a bassa latenza quando giochi su Phone, mentre la potenza sbalorditiva arriva fino a 7 ore di ascolto con una sola ricarica e fino a 12 ore di conversazione con la custodia, che permette fino a 2 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica. Ma le Ear (Stick) di Nothing offrono anche una completa personalizzazione con l’app Nothing X, che permette di personalizzare i controlli gestuali e regolare le impostazioni dell’equalizzatore, come i livelli di frequenza bassa, media e alta. Inoltre, con la funzione Find My Earbuds, non dovrai più preoccuparti di perderle.

Nothing è un’azienda tecnologica fondata nel 2020 dal co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, con l’obiettivo di creare prodotti tecnologici minimali e innovativi per semplificare la vita delle persone. La loro prima gamma di prodotti, tra cui le cuffie wireless ear (stick), è stata lanciata nel 2021. Nothing si concentra sull’innovazione e sulla sostenibilità e ha collaborato con diversi designer per creare prodotti con un design unico e di alta qualità.

Insomma, se sei alla ricerca di cuffie true wireless dal design ricercato, di alta qualità e personalizzabili, le Nothing Ear (Stick) potrebbero essere la scelta giusta per te. Approfitta dell’offerta su Amazon per portarle a casa a un prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.