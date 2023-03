Nothing Ear (2) ufficiali: ANC migliorato e audio ad alta risoluzione

Gli auricolari Nothing Ear (2) sono ufficiali. Proprio in questi minuti si è conclusa la presentazione condotta da Carl Pei, CEO e fondatore di Nothing, e il rinomato youtuber tech Marques Brownlee, in una collaborazione che evidenzia il piacevole stile comunicativo dell’azienda particolarmente legato ai maggiori creator internazionali e alla community. Andiamo, dunque, alla scoperta di questo nuovo dispositivo della startup londinese.

Specifiche e design di Nothing Ear (2)

A circa una settimana dal leak di foto e specifiche tecniche, finalmente possiamo scoprire l’ultima generazione di auricolari del marchio inglese. Già anticipato dalla stessa azienda è il supporto al Low Latency HD Audio Codec 5.0 (LHDC 5.0) per permettere agli utenti di ascoltare qualsiasi contenuto audio ad alta risoluzione certificato in tutta la sua gloria anche tramite Bluetooth. Altra novità importante è il passaggio al grado di protezione IP54 che, in termini concreti, corrisponde a una maggiore sicurezza contro particelle di polvere e schizzi d’acqua.

Questa edizione ha un driver personalizzato, realizzato internamente, al fine di gestire al meglio la qualità audio, ma la dimensione non varia rispetto a Ear (1): si resta a 11,6 mm. La cancellazione attiva del rumore arriva a 40dB e a una frequenza massima di 5 kHz, 2,5 volte in più rispetto al modello precedente. Nothing Ear (2) gode poi di un peso appena inferiore e di tecnologie come Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

A queste si aggiunge la Dual Connection, feature concepita per consentire il passaggio rapido tra due dispositivi grazie alla connessione contemporanea: se si ascolta musica sul proprio computer portatile e si riceve una chiamata, gli auricolari Nothing Ear (2) cambieranno automaticamente il dispositivo dal quale si riceve l’audio come input. In aggiunta, l’app Nothing X includerà un equalizzatore avanzato aggiornato dal team specializzato.

Venendo all’autonomia, ogni auricolare ha una piccola cella da 33 mAh e la custodia, invece, ottiene 485 mAh. Importante notare, a questo punto, che l’Ear (Case) è più compatto e, dunque, più facile e comodo da trasportare.

Prezzi e disponibilità

Gli auricolari Nothing Ear (2) sono disponibili già da oggi sul sito ufficiale al prezzo di lancio di 149 euro, con sconto di 50 euro ai titolari di Community Dot. Le spedizioni cominceranno il 24 marzo, con consegna in 3-5 giorni lavorativi, e la vendita al pubblico in tutti i partner commerciali avverrà a partire dal 28 marzo.