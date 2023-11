Nothing Ear (2) in offerta: il prezzo crolla al MINIMO STORICO

Gli auricolari wireless Nothing Ear (2) offrono un’esperienza sonora autentica e di alta qualità. Attualmente questi auricolari dal design carismatico sono in offerta a soli 109,00€ anziché 149,00€ con uno sconto del 27%.

Certificati Hi-Res Audio, questi auricolari garantiscono una riproduzione fino a 1 Mbps, con frequenze fino a 24 bit/192 kHz, proteggendo così ogni dettaglio del suono. Supportano il codec LHDC 5.0 per lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth, offrendo un audio potente e puro senza compromettere la qualità.

Il driver personalizzato da 11,6 mm assicura bassi profondi e note alte ricche, creando un suono di qualità da studio ovunque tu sia. Il nuovo design a doppia camera contribuisce a un flusso d’aria più uniforme, offrendo un audio chiaro e brillante.

La genialità dei Nothing Ear (2) si esprime anche attraverso il profilo audio personale, che consente di creare un ID uditivo personalizzato tramite l’app Nothing X. Gli algoritmi analizzano la sensibilità alle diverse frequenze, adattandosi dinamicamente al tuo udito e ai contenuti che stai ascoltando in tempo reale.

La funzione Dual Connection consente di accoppiare gli auricolari a due dispositivi diversi, facilitando la transizione da uno all’altro senza sforzi. La cancellazione attiva del rumore (ANC) elimina i rumori indesiderati fino a 40 dB, offrendo tre livelli di ANC o adattandosi automaticamente all’ambiente circostante.

Gli auricolari Nothing Ear (2) sono anche resistenti all’acqua e alla polvere con una classificazione IP54, ideali per l’uso quotidiano in diverse condizioni ambientali. La custodia di ricarica è ulteriormente migliorata con una classificazione IP55 per una maggiore sicurezza.

Preparati a vivere un’esperienza sonora senza compromessi con gli auricolari Nothing Ear (2): uniscono design elegante, tecnologia avanzata e versatilità a un prezzo eccezionale. Approfitta dell’offerta e acquistali al miglior prezzo di sempre su Amazon!

