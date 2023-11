Nothing Ear (2): auricolari TOP, in super sconto per il Black Friday

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari TWS (True Wireless Stereo) oggi vogliamo segnalarvi i meravigliosi Nothing Ear (2) realizzati dalla nuova startup di Carl Pei, ex co-founder di OnePlus. Queste cuffiette bluetooth dispongono perfino dell’ANC, ovvero della cancellazione attiva del rumore, godono della certificazione Hi-Res Audio, hanno la doppia connessione e potenti driver personalizzati da 11,6 mm. Sono disponibili in nero ma si possono comprare anche in bianco. Non lasciatevi ingannare dal costo contenuto (oggi costano solo 109,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse); valgono tantissimo e hanno features assurde. Scopriamo gli Ear (2) nel dettaglio.

Nothing Ear (2): auricolari top dal prezzo low-cost

In primo luogo dobbiamo ricordarvi che questi auricolari TWS permettono di aver un sound autentico con doppia camera e driver dinamico da 11,6 mm. Gli alti sono cristallini e i bassi profondi, ma non solo. Dispongono della certificazione Hi-Res audio con supporto alle frequenze fino a 24 bit a 192 kHz e sono compatibili con i codec LHDC 5.0. Cosa implica tutto questo? Semplice: le cuffiette in questione sono perfette per ascoltare musica ma anche per lavorare al computer o per fare lunghe call di lavoro o di svago. L’ANC invece, attenua il rumore fino a 40 dB e avrete accesso anche alla modalità adattiva che rileva (e cancella) le distrazioni e i rumori esterni dell’ambiente circostante. Questi sono auricolari ottimi anche per le chiamate visto che hanno microfoni di punta e troviamo perfino la Clear Voice Technology.

Grazie agli sconti folli di Amazon si porteranno a casa con un prezzo favoloso: solo 109,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio. C’è anche la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero (solo per gli account abilitati). Non lasciatevi sfuggire gli auricolari TWS Nothing Ear (2). Prendeteli adesso prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promo del Black Friday.

