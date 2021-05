Il debutto degli auricolari wireless Ear 1 di Nothing è previsto per il mese di giugno. Di fatto, ci troviamo di fronte al primo vero progetto dell’ex co-fondatore di OnePlus, Carl Pei.

Ear 1: cosa sappiamo sui nuovi auricolari TWS di Nothing?

Nothing, la startup tecnologica dell’ex co-fondatore di OnePlus Carl Pei, rivelerà il suo primo paio di auricolari true wireless nel mese di giugno. La società afferma che gli auricolari si chiameranno Ear 1, ma ha deciso di non svelare i dettagli come le specifiche, il prezzo e il design finale. Tuttavia, un’illustrazione pubblicata accanto al post del blog di oggi mostra quella che sembra essere una silhouette degli auricolari con uno stelo piuttosto lungo.

Sappiamo che le cuffie saranno progettate in collaborazione con Teenage Engineering e presenteranno un ‘”estetica essenziale“. Un rendering concettuale di marzo fornisce ulteriori indizi come l’uso di materiali trasparenti nella loro costruzione. Nothing ha annunciato a febbraio che i suoi primi prodotti sarebbero stati auricolari wireless.

Una rivelazione del prodotto di giugno significa che la società potrebbe quasi mantenere la promessa di gennaio di rilasciare il suo primo gadget entro la prima metà dell’anno. Tuttavia, un rilascio nello stesso mese non è garantito. L’azienda dice solo che rivelerà le nuove cuffie e annuncerà i dettagli su come ordinarli, ma non ha confermato ancora ufficialmente una data di spedizione.

Al di là delle cuffie, Nothing ha detto che alla fine prevede di costruire un ecosistema di dispositivi interconnessi fra loro. Non di meno, sappiamo che la startup del visionario ha da poco acquisito anche Essential Inc. Fra le altre cose, ha ricevuto gran sostegno da parte di imprenditori di tutto il mondo, nonché da vip e personaggi pubblici.

Siamo molto curiosi di saperne di più; voi?

Wearable