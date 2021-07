Il rendering della custodia delle future Nothing Ear (1) è appena stato rivelato in queste ore sul web; possiamo notare il design trasparente della cover e le cuffie aventi lo stelo corto.

Nothing Ear (1): cosa sappiamo?

Il produttore di accessori Nothing ha continuato a riflettere la sua missione di esemplificare la sua offerta di prodotti con innovazione e tecnologia all'avanguardia pur mantenendo costi contenuti e accessibili al pubblico.

Una nuova immagine dei futuri auricolari true wireless Nothing Ear (1) ha rivelato i componenti trasparenti e un gradevole aspetto estetico. Il rendering è stato rilasciato tramite un tweet di Ayush Verma, dove mostrava la custodia degli auricolari in questione. Il leaker afferma che l'immagine è stata ottenuta da un sito Web partner di Nothing, sebbene l'autenticità non sia ancora stata verificata. Il concept delle cuffie, tuttavia, si allinea a quelle che sono le precedenti perdite e fughe di notizie, nonché ai vecchi teaser del dispositivo.

Stando a quanto si osserva, il rernder del prodotto riflette un design in-ear minimalista. Viene mostrato uno strato bianco che scherma il circuito e la batteria del case. L'immagine indica anche la probabilità di un involucro quadrato, uno strato inferiore trasparente e un corto stelo trasparente per le gemme.

I boccioli rossi (sinistra) e neri (destra) probabilmente contengono i microfoni che rilevano il rumore circostante mediante la cancellazione attiva del rumore; così facendo, il costruttore potrebbe offrire un'esperienza di ascolto davvero interessante.

La presentazione delle cuffie Nothing Ear 1 è prevista per il 27 luglio. Un'edizione speciale con incisione del numero di serie per i primi 100 acquirenti sarà disponibile in esclusiva su StockX. Gli auricolari avranno un prezzo di 99 dollari, che è il più economico che può avere in commercio per degli auricolari TWS premium.

Wearable