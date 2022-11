Nothing Ear (1): il Black Friday abbatte il prezzo, acquistale ADESSO

Se eri alla ricerca di auricolari Bluetooth belli e innovativi, con un suono nitido e una connessione a bassa latenza, allora quest’offerta fa proprio per te. Metti subito nel tuo carrello Nothing Ear (1) a soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro.

Anche se questo non è uno sconto fuori dal normale, visto l’ottimo prodotto, è un ribasso non indifferente, molto vicino al minimo storico. Queste cuffie wireless sono dotate di un ottimo sound, preciso e nitido, molto potente. Hanno una connessione sempre stabile e con zero latenza. Sono leggerissime e confortevoli. Inoltre le potrai anche ricaricare in modalità wireless con tutti i caricabatterie Qi.

Nothing Ear (1): fino a 34 ore di suono

Nothing Ear (1) hanno una mega batteria che ti permette di ascoltare la tua musica per quasi 6 ore consecutive, e grazie alla custodia di ricarica fino a 34 ore. Inoltre beneficiano della ricarica rapida con cui potrai avere altre 8 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica.

Anche il design è studiato per poterle tenere addosso per molto tempo. Pesano solo 4,7 g e sono studiate con delle prese d’aria che riducono la pressione interna nell’orecchio. Possiedono un driver dinamico da 11,6 mm che ti garantirà un suono pazzesco. Grazie al Bluetooth 5.2 avrai una connettività con i tuoi dispositivi sempre stabile e senza latenza. Infine, godono della resistenza all’acqua IPX4, il che ti permette di usarle anche per fare sport.

Quest opportunità è veramente unica, e la puoi avere solo grazie al Black Friday. Come tutte le offerte però, anche questa, è soggetta alla disponibilità. Per cui prima che finisca, vai su Amazon e acquista le tue Nothing Ear (1) a soli 79,99 euro, invece che 99,99 euro. Grazie ad Amazon Prime le potrai ricevere a casa tua in pochi giorni con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.