Nothing apre il suo primo store monobrand a Londra

Nothing è la nuova startup di Carl Pei, l’ex co-founder di OnePlus. Oggi scopriamo che la compagnia ha aperto il suo primo store monobrand a Londra. Giusto per chi non lo sapesse, il marchio è nato nel 2020 con una mission molto chiara e lineare: “rimuovere le barriere fra utente e tecnologia, creando un futuro in cui tutto funziona con fluidità e senza soluzione di continuità“. A pochi mesi di distanza dalla creazione della realtà, sono arrivate le Ear (1) e solo nell’estate del 2022 il primo telefono con interfaccia Glyph.

Nothing: un po’ di storia dell’azienda

Questo smartphone è stato ampiamente elogiato per l’aspetto estetico, visto che vanta dei LED sulla back cover trasparente che hanno vari scopi. Oltre al design però, il terminale presenta features di alto profilo ma è fondamentalmente uno smartphone di fascia media. Non il migliore del settore forse, ma sicuramente uno dei più originali e interessanti da comprare che merita un gradino sul podio fra tutti i midrange che oggi vi sono sugli scaffali. A proposito, lo trovate su Amazon (in bianco o in nero) a soli 499,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device.

Arrivando ad oggi, vediamo che Pei ha aperto il suo primo negozio monobrand a Soho, a Londra. È stato inaugurato il 10 dicembre alle ore 11:30 (fuso orario londinese). Oltre ai prodotti del marchio, la società venderà altro merchandising.

Molto curato l’aspetto minimal dello store; si vede un look trasparente della struttura, ispirato a quello dello smartphone e delle cuffiette TWS presenti in listino. Il negozio è grande circa 73 metri quadrati su due piani. Troviamo perfino un display da 4000 Flip dot all’interno che mostra una selezione di foto e video della società e dei gadget venduti. C’è perfino un’area dedicata al supporto clienti per ricevere tutto l’aiuto necessario dal vivo.

