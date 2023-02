Notebook Windows a meno di 150€: ecco l'OFFERTA GIUSTA su Amazon (-50%)

Bastano appena 149 euro per acquistare un nuovo notebook Windows: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Medion e11201 Education al prezzo scontato di 149 euro invece di 299 euro. Si tratta di uno sconto del 50% che consente di portarsi a casa un notebook completo, economico e valido per utilizzo basilare. L’offerta è disponibile direttamente online, per un periodo di tempo limitato, tramite il link riportato qui di sotto.

Notebook Windows a meno di 150 euro: su Amazon c’è l’offerta giusta

Medion è un brand sempre più importante nel settore PC: si tratta di un’azienda tedesca la cui quota di maggioranza è detenuta da Lenovo. Il Medion e11201 Education è un notebook compatto ed economico, pensato per tutti gli utenti che hanno la necessità di poter contare su di una macchina completa l’uso base.

Il laptop include il processore Intel Celeron N3450 Quad-Core supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di SSD. A completare le specifiche troviamo un display da 11,6 pollici con risoluzione HD, una dotazione di porte completa ed il sistema operativo Windows 10 Pro, aggiornabile a Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook di Medion al prezzo scontato di 149 euro invece di 299 euro. Lo sconto è del 50% e permette, quindi, di risparmiare 150 euro su un modello completo che può rappresentare, senza dubbio, la scelta giusta per la fascia bassa dei notebook Windows. Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.