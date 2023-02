Notebook per la scuola o l'università: offertissima Amazon (149€)

Se stai cercando un notebook PC affidabile e conveniente, il MEDION E11201 Education potrebbe essere proprio quello che fa per te. Questo notebook è stato progettato per soddisfare le esigenze degli studenti e di chi ha bisogno di un dispositivo portatile per le attività quotidiane: il prezzo in offerta è di 149 euro, grazie al 50% di sconto applicato sul listino.

Con spedizione Prime e consegna immediata ti arriverà a casa praticamente subito scoprendo un laptop piccolo e facile da portare in giro pensato principalmente per gli studenti delle scuole e delle università grazie alle sue diverse funzioni.

Il notebook ideale per studiare: l’offerta Amazon da non perdere

Il MEDION E11201 Education ha un display Full HD da 11,6 pollici che offre una risoluzione nitida e dettagliata. Questo schermo è perfetto per la visualizzazione di presentazioni, video e documenti, rendendo il notebook ideale per l’uso scolastico o universitario. Inoltre, la tastiera è confortevole da utilizzare e il touchpad è reattivo, rendendo facile la navigazione tra le applicazioni.

La scheda tecnica include un processore Intel Celeron N4020, che offre prestazioni affidabili e veloci per le attività quotidiane come la navigazione web, l’elaborazione di testi e la visione di video. Inoltre, ecco 4 GB di memoria RAM e un’unità SSD da 128 GB, che garantiscono un’esperienza fluida e reattiva durante l’utilizzo del dispositivo.

Questo laptop è leggero e compatto, il che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada ed è particolarmente indicato per gli studenti che hanno bisogno di un dispositivo portatile per prendere appunti in classe o per lavorare su progetti in gruppo. Interessante poi la dotazione di porte tra cui una porta USB-C, una porta USB 3.1 e una porta HDMI.

Il prezzo poi è veramente eccezionale dato che lo paghi con il 50% di sconto: 149 euro e lo ricevi a casa subito. Un affare da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.