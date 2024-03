Notebook MSI Thin GF63 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

MSI Thin GF63 è uno dei migliori notebook da gaming da comprare su Amazon a meno di 1.000 euro. In questo momento, grazie a una nuova promo flash, il notebook è disponibile al prezzo minimo storico per la variante con processore Intel Core i7-12650H, 16 GB di RAM e scheda video NVIDIA RTX 3050. Questa versione è ora acquistabile al prezzo scontato di 874 euro con possibilità anche di pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il dispositivo al carrello.

MSI Thin GF63 è il notebook da gaming da prendere oggi su Amazon

Il notebook di MSI è dotato dell’ottimo processore Intel Core i7-12650H affiancato da 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e da una scheda video NVIDIA RTX 3050. Si tratta di una configurazione in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo (e non solo in gaming). Da notare anche un bel display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Thin G563 con un prezzo scontato di 874 euro o con la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 12 rate mensili da 72,86 euro, senza finanziamento e con addebito su carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di acquisti. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.