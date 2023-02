Notebook Lenovo con display 15,6'' FullHD e 512GB di SSD (-130€)

Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook moderno ed affidabile, con a bordo un display da 15,6 pollici in risoluzione FullHD ed in grado di raggiungere una luminosità massima di 250nits. La tecnologia anti-glare assicura una visualizzazione nitida anche in condizioni di luce intensa.

Un portatile indicato per lavoro, studio ed intrattenimento. Acquistandolo oggi potrai averlo scontato di ben 130 euro su Amazon ma devi fare in fretta perché i modelli disponibili stanno per terminare.

Torna in offerta il notebook Lenovo IdeaPad 3

Grazie al processore Intel Core i3, il notebook Lenovo offre prestazioni eccellenti in un corpo sottile e leggero. Con una capacità di archiviazione pari a 512GB di SSD, che potrai ulteriormente espandere fino ad 1TB, avrai tutto lo spazio di cui necessiti per salvare programmi e documenti più importanti in modo rapido.

La RAM da 8GB è espandibile fino a 12GB, garantendo estrema flessibilità per gestire al meglio più istanze in contemporanea. La GPU Intel UHD Graphics del notebook fornisce una visualizzazione fluida e dettagliata, mentre il sistema operativo Windows 10 Home permette un’esperienza d’uso intuitiva ed immediata.

A tutela di privacy e sicurezza, il notebook Lenovo IdeaPad 3 dispone di un lettore di impronte digitali e di un otturatore fisico per la webcam. Con un peso di soli 1,65 kg ed uno spessore di 19,9 mm, l’apparecchio risulta leggero e compatto: semplicissimo da trasportare ovunque tu vada. Costruzione in PC + ABS per una lunga durabilità.

Non perdere l’occasione: ordinando oggi il tuo nuovo notebook Lenovo IdeaPad 3 a soli 499 euro (anche a rate), grazie ad un improvviso sconto del 21%, lo riceverai a casa presto e senza spese di spedizione.

