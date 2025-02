Notebook Gaming Lenovo LOQ con Intel Core i5 e NVIDIA GeForce RTX 4050

Hai sempre desiderato avere un Notebook da Gaming per giocare ai tuoi titoli preferiti anche quando sei lontano da casa? Allora oggi puoi fare un vero colpaccio. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo LOQ con Intel Core i5 e NVIDIA GeForce RTX 4050 a 899 euro, invece che 949 euro.

Probabilmente lo avrai già capito ma per essere sicuri te lo dico in modo chiaro: si tratta del prezzo più basso di sempre. Con questo sconto del 5% potrai risparmiare 50 euro sul totale e soprattutto portarti a casa un Notebook da Gaming straordinario. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 74,92 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo LOQ a questo prezzo è da prendere subito

Non ci sono dubbi, Lenovo LOQ è uno dei migliori Notebook da Gaming che puoi acquistare oggi a questo prezzo ed ecco perché è da prendere al volo. Gode di un generoso display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e frequenza di aggiornamento velocissima da 144 Hz. Ha una tastiera compatta con tastierino numerico e retro illuminazione intelligente.

A rendere tutto veloce c’è il potente processore Intel Core i5 di 12ª generazione sostenuto dalla bellezza di 16 GB di RAM e dal sistema operativo Windows 11 Home. C’è poi un SSD da 512 GB e soprattutto la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB GDDR6 che ti permetterà di giocare a qualsiasi titolo senza fare sacrifici.

Tutto questo oggi lo potrai avere a una cifra decisamente inferiore rispetto a quella che dovresti spendere. Quindi non tardare, vai subito su Amazon e acquista il tuo Lenovo LOQ con Intel Core i5 e NVIDIA GeForce RTX 4050 a 899 euro, invece che 949 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.