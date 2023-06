Notebook da gaming in sconto a 749€: è possibile con QUEST'OFFERTA di Amazon

E’ il momento giusto per acquistare un nuovo notebook da gaming economico: con questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare su ASUS TUF Dash F15 che viene proposto al prezzo scontato di 749 euro. Si tratta di un modello davvero interessante, grazie al prezzo contenuto per gli standard del settore. Il notebook di ASUS può contare sul processore Intel Core i5-12450H e sulla scheda video NVIDIA RTX 3050. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere la pagina Amazon di ASUS TUF Dash F15.

ASUS TUF Dash F15: è il notebook da gaming economico da comprare oggi

La scheda tecnica di ASUS TUF Dash F15 comprende:

il processore Intel Core i5-12450H con 8 Core

con 8 Core la scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata

con 4 GB di memoria dedicata 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD che possono essere facilmente incrementati; la RAM è espandibile fino a 32 GB

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

una tastiera retro illuminata full size con layout italiano

il sistema operativo Windows 11

una dotazione di porte completa con USB-C, USB-A, Thunderbolt 4, Ethernet e HDMI

Il notebook di ASUS è, in questo momento, la scelta giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di un notebook potente, sia lato CPU che lato GPU, facilmente espandibile e con un costo contenuto.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare ASUS TUF Dash F15 al prezzo scontato di 749 euro che rappresenta anche il nuovo prezzo minimo storico per il modello. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.