Notebook da gaming con RTX 4050: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Acer Nitro V 15 è il notebook da gaming da comprare oggi: con la nuova offerta Amazon, infatti, il laptop è acquistabile al prezzo scontato di 899 euro. A rendere particolarmente vantaggioso l’acquisto di questo modello sono le specifiche: il processore è l’ottimo Intel Core i5-13420H mentre la scheda video è la NVIDIA RTX 4050. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

Notebook da gaming Acer con RTX 4050: su Amazon c’è l’offerta giusta

Il notebook Acer Nitro V15 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un ottimo notebook da gaming con un budget inferiore ai 1.000 euro. Tra le specifiche troviamo un processore Intel Core i5-13420H a cui si affianca la scheda video NVIDIA RTX 4050, garanzia di prestazioni eccellenti e tanta efficienza in questa fascia di prezzo.

La RTX 4050 permette anche di sfruttare le tecnologie RTX come il DLSS per ottenere una marcia in più in gaming. Tra le specifiche ci sono anche 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook da gaming Acer Nitro V 15 al prezzo scontato di 899 euro. Si tratta di una promozione ottima, considerando le specifiche tecniche del modello descritte in precedenza. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.