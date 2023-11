Notebook con RTX 3050 in offerta a 599€ per il Black Friday di Amazon (-40%)

Si tratta di una promo flash davvero interessante quella appena lanciata da Amazon per il Black Friday: in questo momento, infatti, è possibile acquistare Acer Aspire 7 con un prezzo scontato di 599 euro con uno sconto del 40%. Il notebook in offerta è un vero e proprio notebook da gaming entry level grazie alla presenza della scheda video NVIDIA RTX 3050. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon.

Acer Aspire 7 in offerta per il Black Friday di Amazon: ha la RTX 3050

Il notebook Acer Aspire 7 è dotato di una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6 dedicata. Si tratta di un vero e proprio lusso per la fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo anche il processore AMD Ryzen 5 5625U affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Il notebook è dotato di tastiera full size retroilluminata oltre che del sistema operativo Windows 11 già preinstallato. C’è anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6E.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Acer Aspire 7 al prezzo scontato di 599 euro, nella configurazione descritta in precedenza. Per accedere allo sconto, beneficiando così di un risparmio del 40%, è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.