Notebook con Core i5 12° Gen in sconto a 379€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

Per acquistare un notebook veloce, completo ed economico è ora possibile sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata al Medion E15413. Il notebook realizzato dal brand tedesco parte del gruppo Lenovo presenta specifiche davvero ottime e un prezzo accessibile. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare il notebook con un prezzo scontato di 379 euro invece che 599 euro. Il modello in offerta è dotato del processore Intel Core i5 di 12° generazione (si tratta di un i5 1235U) che viene supportato da un display Full HD da 15,6 pollici, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. C’è anche una variante da 512 GB che viene proposta a poche decine di euro in più. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Notebook Medion con Intel Core i5: ottima offerta di Amazon

Il nuovo notebook di Medion ha tutte le carte in regola per essere considerato come il best buy per chi vuole spendere poco. Il notebook è dotato dell’ottimo Intel Core i5-1235U con 10 Core (2 Performance e 8 Efficient). Tra le specifiche tecniche troviamo anche 8 GB di RAM e 256 GB di SSD (ma c’è una variante da 512 GB che costa poco di più) oltre ad un display Full HD da 15,6 pollici di diagonale. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Il notebook può contare su di una dotazione completa di porte e su una tastiera full size con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook Medion E15413 al prezzo scontato di 379 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

