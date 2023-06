Notebook ASUS TUF in offerta a 749€: a questo prezzo è DA PRENDERE SUBITO

Grazie a questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare l’ottimo ASUS TUF Dash F15 al prezzo scontato di 749 euro invece di 899 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la configurazione proposta in promozione oggi da ASUS e dotata del processore Intel Core i5-12450H e della scheda video NVIDIA RTX 3050. Si tratta di una combinazione di ottima qualità per questa fascia di prezzo. Per acquistare il notebook di ASUS TUF, ora al nuovo minimo storico, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Notebook ASUS TUF: imperdibile offerta su Amazon

ASUS TUF Dash F15 è uno dei notebook da gaming più interessanti del momento. Oltre ad un design elegante e moderno, infatti, il laptop può contare sull’ottimo processore Intel Core i5-12450H e sulla scheda video NVIDIA RTX 3050 che rappresenta la migliore combinazione possibile CPU+GPU in questa fascia di prezzo.

Tra le specifiche troviamo 8 GB di RAM e 512 GB di SSD (facilmente espandibili) oltre che un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre che con un refresh rate di 144 Hz. Lato software, invece, c’è Windows 11 Home. Il notebook di ASUS è dotato di una scocca nera e di una tastiera full size con retroilluminazione.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook ASUS TUF al prezzo scontato di 749 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello descritto. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti che, con un budget limitato, intendono massimizzare le prestazioni sia lato CPU che lato GPU, con la possibilità di espandere la memoria per un utilizzo ancora più completo.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.