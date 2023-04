Notebook Acer con Ryzen 5: in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon

Su Amazon c’è l’offerta giusta per acquistare Acer Aspire 5. Il notebook di Acer, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 449 euro invece di 629 euro, beneficiando di uno sconto del 29%. A fare la differenza, rendendo questo laptop di Acer tra i modelli più interessanti per chi è alla ricerca di un notebook “tutto fare”, sono le specifiche tecniche. A gestire il funzionamento dell’Acer Aspire 5 in offerta c’è il processore Ryzen 5 5500U con 6 Core e 12 Thread. Si tratta del processore più potente acquistabile in questa fascia di prezzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Acer Aspire 5 con Ryzen 5: il notebook è in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il notebook Acer in offerta presenta specifiche complete e un prezzo decisamente interessante. La scheda tecnica comprende:

un display IPS LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

un processore AMD Ryzen 5 5500U

8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD (espandibili)

(espandibili) una dotazione di porte completa con USB 3.2, 2.0 e HDMI

il supporto al collegamento tramite Wi-Fi 6

il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato

Acer Aspire 5 presenta tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, con un rapporto qualità/prezzo davvero al top del mercato in questo momento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il notebook di Acer al prezzo scontato di 449 euro invece di 629 euro. L’offerta consente di ottenere uno sconto netto su uno dei modelli più interessanti di questa fascia di prezzo che, grazie al processore Ryzen 5, offre una marcia in più rispetto alla concorrenza.

