Norton 360 Premium: 60€ di sconto e proteggi anche il tuo smartphone

Norton 360 Premium è il pacchetto completo e definitivo per la sicurezza e privacy online offerto dalla nota azienda di sicurezza informatica. Acquistandolo adesso con ben 60 euro di sconto hai subito una protezione multilivello per i tuoi dispositivi e la tua privacy online, per una soluzione che include anche una VPN e l’innovativa Dark Web Monitoring.

Il grande vantaggio è dunque di avere tutta una serie di servizi in un unico pacchetto che solitamente pagheresti a parte a prezzi ancora maggiori: in questo caso hai invece lo sconto di 60 euro immediato e inizi a proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente tra PC, Mac, smartphone o tablet.

Norton 360 Premium: antivirus, VPN, gestore password e protezione smartphone tutto in un solo pacchetto

Possiamo tranquillamente dire che a Norton 360 Premium non manca davvero nulla. Abbonandoti adesso con lo sconto a te riservato hai subito:

Protezione dalle minacce in tempo reale e dati finanziari riservati e protetti quando accedi online

e dati finanziari riservati e protetti quando accedi online VPN sicura per navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza senza alcun tracciamento della tua attività

per navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza senza alcun tracciamento della tua attività Password manager per generare, memorizzare e gestire in modo facile e immediato tutte le tue credenziali ed eventuali carte di credito inserite online

per generare, memorizzare e gestire in modo facile e immediato tutte le tue credenziali ed eventuali carte di credito inserite online Backup del PC nel cloud fino a 75 GB per salvare file e documenti importanti direttamente online come misura preventiva

per salvare file e documenti importanti direttamente online come misura preventiva Firewall per PC e Mac

Protezione minori per gestire l’attività online dei tuoi figli in maniera sicura

per gestire l’attività online dei tuoi figli in maniera sicura SafeCam per PC che ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam da un attacco esterno

che ti avvisa dei tentativi di accedere alla webcam da un attacco esterno Orario di scuola per gestire al meglio l’eventuale ambiente da remoto dei bambini per la didattica a distanza

per gestire al meglio l’eventuale ambiente da remoto dei bambini per la didattica a distanza Dark Web Monitoring, una tecnologia esclusiva che ti avvisa se le tue informazioni personali sono state rubate e immesse nel mercato del dark web

Acquistando adesso Norton 360 Premium con l’offerta di 60 euro di sconto puoi contare infine sulla garanzia di rimborso “100% Promessa Protezione Virus“. Se il tuo dispositivo viene colpito da un virus a cui gli esperti Norton non sono riusciti a porre rimedio verrai immediatamente rimborsato.

