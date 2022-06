Norton 360 Deluxe ti protegge anche dal Dark Web

Una delle cose che oggi spaventa maggiormente gli utenti è il Dark Web. Questo mondo sommerso che attira criminali di ogni specie, compresi terroristi, è il luogo dove spesso vanno a finire i nostri dati quando vengono rubati durante la navigazione online o una violazione malevola. Ecco perché tutti dovrebbero avere attivo Norton 360 Deluxe.

Questo non è solo un potente antivirus, ma è un programma di protezione completa da qualsiasi minaccia proveniente dal Web. La nostra navigazione è costantemente in pericolo perciò dovremmo essere sempre accompagnati da una guardia del corpo.

Norton 360 Deluxe è proprio questa, capace di proteggerci da qualsiasi attacco pericoloso. Inoltre, la sua attuale versione, che oggi ottieni con il 63% di sconto, integra il nuovo Dark Web Monitoring. Scopriamo di cosa si tratta.

Norton 360 Deluxe: cos’è Dark Web Monitoring

Norton 360 Deluxe a soli 34,99 euro, invece di 94,99 euro, offre una protezione multilivello per tutti i tuoi dispositivi. Ciò vuol dire che oltre a un potente antivirus integra anche funzionalità dedicate alla protezione completa di dati, privacy e device.

Ad esempio, la tua navigazione sarà in completo anonimato grazie a Secure VPN. Questa funzione garantisce che le tue attività non vengano tracciate online sia quando visiti siti Web, per i tuoi dati personali, che mentre acquisti, per i tuoi dati di pagamento.

Ma la novità di quest’anno è Dark Web Monitoring. Si tratta di un sistema integrato a Norton 360 Deluxe che monitora qualsiasi informazione viene aggiunta nel Dark Web. In questo modo avvisa l’utente quando trova le sue informazioni personali.

Inviandoti una notifica tempestiva ti dà modo di prendere provvedimenti immediati per risolvere il problema e capire dove sia partita la fuga di informazioni compreso il loro furto. Insomma, questo antivirus è un vero e proprio portento.

Cogli al volo questa occasione. Ottieni oggi stesso Norton 360 Deluxe a soli 34,99 euro, invece di 94,99 euro. Approfitta di questo super sconto che ti fa risparmiare ben il 63% sul prezzo di listino solito per l’abbonamento a un anno. Ricorda che questa licenza vale per 5 dispositivi.

