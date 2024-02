NordVPN ti offre uno sconto fino al 65% sulla protezione COMPLETA

Rendi la tua connessione totalmente sicura con NordVPN. La piattaforma di rete virtuale privata più famosa e venduta sul mercato ti offre oggi uno sconto eccezionale fino al 65% se scegli il pacchetto completo con piano biennale. Scopriamo insieme cosa puoi ottenere con questa offerta.

NordVPN: cosa offre il piano completo al 65% di sconto

Con NordVPN puoi avere davvero di tutto: a cominciare dalla possibilità di proteggere la tua connessione e la tua privacy online. Con la VPN più veloce sul mercato, puoi criptare la tua connessione internet, garantendo la massima sicurezza mentre accedi ai tuoi contenuti preferiti.

Scegli tra i server VPN disponibili in 59 Paesi per personalizzare la tua esperienza online. E puoi farlo su fino a 6 dispositivi contemporaneamente, offrendo una protezione completa per te e la tua famiglia.

Non finisce qui: puoi ricevere avvisi tempestivi sui siti non sicuri e sfrutta la funzione di analisi dei file e degli allegati. Questo ti permette di verificare la presenza di malware prima di scaricare qualsiasi contenuto, e nel caso in cui un file non sia sicuro, viene automaticamente eliminato.

Elimini fastidiose pubblicità, pop-up e banner che possono compromettere la tua esperienza di navigazione. La VPN impedisce ai siti web di monitorare le tue attività online, offrendoti una navigazione più sicura, fluida e veloce su tutti i tuoi dispositivi.

E c’è anche spazio per funzioni extra: prima di tutto la possibilità di sincronizzare e fare il il backup delle tue password su tutti i dispositivi automaticamente. Accedi da un vault di password crittografato, una cassaforte digitale per le password, sia dal browser che dall’app. Inoltre, la VPN ti avverte se le tue password, gli indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati.

Infine, puoi proteggere tutti i tuoi file con la crittografia end-to-end e mantenerli al sicuro in un cloud privato a conoscenza zero. Questo ti permetterà poi di sincronizzarli su su tutti i dispositivi e condividerli in sicurezza con altri utenti. Tutto questo con uno sconto clamoroso del 65%. Ci stai ancora pensando?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.