NordVPN con Threat Protection ti protegge anche da malware e tracker

NordVPN è una delle VPN leader di settore che puoi avere adesso con l’esclusivo 65% di sconto e 3 mesi gratis se scegli il piano di 2 anni.

E c’è di più: perché non ottieni soltanto una rete virtuale privata utile per navigare in totale anonimato e sicurezza, ma anche il supporto della tecnologia Threat Protection per proteggere i tuoi dispositivi da malware e tracker.

NordVPN: un’ottima VPN che ti aiuta ad evitare i malware

Andiamo nel dettaglio per scoprire meglio come funziona Threat Protection e in che modo può proteggerti. Si tratta di una soluzione di sicurezza pensata per difenderti dalle minacce online più comuni, come appunto malware e tracker.

Il funzionamento è molto semplice: prima che tu possa scaricarli, il software effettua un’analisi che gli permette eventualmente di identificare le minacce e bloccarle prima che possano danneggiare il tuo dispositivo.

È una funzionalità a dir poco utile perché rende la navigazione più fluida e sicura, blocca i tracker, le pubblicità invasive, identifica i file infetti e impedisce l’accesso a eventuali siti web pericolosi.

Threat Protection si abilita direttamente dalle impostazioni dell’app NordVPN, in modo che possa proteggerti anche se non sei connesso a un server virtuale privato.

Per il resto, hai il miglior servizio VPN che protegge fino ad un massimo di 6 dispositivi tra Windows, macOS, iOS, Android, Linux e anche Android TV. Un pacchetto di sicurezza e tutela della privacy efficace che puoi far tuo adesso con il 65% di sconto e ben 3 mesi gratis se scegli il piano biennale.

