NordVPN è la soluzione indispensabile per la tua privacy

Sicurezza online non significa solo protezione da malware o altri virus esistenti ed emergenti. Poter navigare al sicuro vuol dire proteggere la propria privacy con NordVPN. In altre parole svolgere qualsiasi attività in rete senza che i tuoi dati possano essere rintracciati, registrati e venduti.

Oggi attivi questa VPN al 63% di sconto. Inoltre, grazie alla simpatica iniziativa Birthday Campaign, puoi anche vincere da 3 mesi e fino a 1 anno gratis aggiuntivi. Un’ottima occasione se vuoi assicurarti il 100% dell’anonimato ogni volta che sei connesso a internet.

Con NordVPN la tua connessione verrà trasferita in un tunnel crittografato grazie al quale niente e nessuno potrà mai risalire ai tuoi dati personali o alle tue informazioni sensibili. Privacy vuol dire anche acquisti online in totale sicurezza dove i dettagli di pagamento rimangono al sicuro.

Inoltre, il concetto di privacy con questo provider viene ampliato. Infatti, anche quest’anno ha riconfermato la sua politica No-Log. Ciò vuol dire che le tue attività svolte attraverso i suoi servizi non vengono registrate né fornite a chiunque faccia richiesta inclusi ISP ed Enti Governativi.

NordVPN assicura privacy migliorando la qualità di connessione

NordVPN non è solo sicurezza e privacy. Infatti, i suoi server sono in grado di migliorare e quindi ottimizzare qualsiasi connessione. Non importa quale sia il tuo operatore telefonico. Grazie alla loro tecnologia, per prima cosa, navigherai molto più velocemente.

Velocità e stabilità di connessione sono garantite dalla loro larghezza di banda illimitata. Collegandoti da qualsiasi luogo potrai sperimentare, ad esempio, uno streaming senza buffering anche in 4K. Ma questo non è tutto. Infatti, ci sono altri aspetti interessanti da tenere presente.

Grazie a NordVPN potrai cambiare posizione virtuale tutte le volte che vuoi. Hai a disposizione oltre 5400 server posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Ciò comporta una serie di vantaggi che vogliamo elencarti di seguito:

accesso alla rete illimitato;

zero censure;

più sicurezza;

anonimato.

