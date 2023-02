NordVPN: scopri tutti i suoi segreti

NordVPN è la soluzione ideale e definitiva per sicurezza online, privacy digitale e connessione dati ottimizzata. Agendo direttamente sulla tua navigazione garantisce il massimo della protezione e una qualità eccellente. Attivala oggi approfittando del 63% di sconto.

Vediamo uno per uno questi vantaggi che ottieni installando l’app di questa VPN sui tuoi dispositivi. Ce n’è una disponibile per ogni sistema operativo. Inoltre, puoi proteggere fino a 7 device simultaneamente con un unico abbonamento. Un ottimo risparmio.

Partiamo con la sicurezza online. NordVPN mette in campo una serie di funzionalità in grado di renderla unica. A differenza di altri provider, la funzione esclusiva è Threat Protection. Si tratta di uno scudo contro malware, tracker e hacker.

Inoltre, svolge anche la funzione di ad blocker bloccando tutti gli annunci pubblicitari compresi pop up e banner. In questo modo avrai una consultazione pulita e veloce delle pagine oltre ad applicazioni senza più pubblicità pur essendo gratuite.

NordVPN è la soluzione definitiva per sicurezza, privacy e ottimizzazione

Abbiamo anche detto che NordVPN è la soluzione giusta per la tua privacy digitale. Infatti, grazie al tunnel crittografato dei suoi server, potrai navigare senza essere tracciato. Anche i tuoi acquisti online saranno completamente protetti così che niente e nessuno possa rubare i dettagli bancari.

In più questa VPN garantisce una connessione dati ottimizzata. Ciò avviene indipendentemente dall’operatore telefonico che fornisce la rete, ma attraverso i suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata. Addirittura, secondo gli ultimi dati registrati da AV-Test, può raggiungere fino a 6730 Mbps in download.

A ciò si aggiunge anche la possibilità di cambiare posizione virtuale scegliendo uno degli oltre 5400 server disponibili e posizionati in 60 Paesi. Anche questa è ottimizzazione perché avrai una connessione senza limiti né censure, accedendo a qualsiasi contenuto del web che sia disponibile sulla rete.

Approfitta subito dell’incredibile offerta dedicata alla nuova promozione Birthday Campaign. Acquista NordVPN al 63% di sconto. Oggi puoi anche ottenere in regalo fino a 1 anno extra di protezione VPN gratis. Scegli chi di sicurezza, privacy e ottimizzazione se ne intende e ne ha fatto una missione per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.