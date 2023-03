NordVPN: scopri come ottenere un REGALO SPECIALE

Attiva oggi stesso NordVPN e ottieni un regalo speciale. Oltre a beneficiare dell’ottimo sconto del 63%, i nuovi clienti riceveranno automaticamente 3 mesi extra gratuiti di protezione e funzionalità incluse nell’abbonamento. Ti basterà solo scegliere il piano di 2 anni per accedere a questa super promozione.

Ovviamente il vantaggio non è solo nel prezzo e nell’omaggio. Una volta scaricata la sua app – disponibile per tutti i sistemi operativi – e installata sui tuoi dispositivi, ne puoi proteggere fino a 6 contemporaneamente, potrai sperimentare cosa è davvero questa incredibile VPN ricca di funzionalità.

Per prima cosa sarai catapultato in un mondo dove i limiti non esistono più. Infatti, potrai modificare la tua posizione virtuale con un semplice tap selezionando uno dei suoi server disponibili, oltre 5.600, posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Scegli la località che vuoi e accedi a tutti i contenuti del web.

In questo modo non dovrai più sottostare alle rigide regole di internet con le sue georestrizioni. E se vivi o sei temporaneamente in un Paese il cui governo limita i contenuti online accessibili, potrai aggirare qualsiasi censura. Un’ottima opportunità per migliorare la tua esperienza online.

NordVPN: internet senza limiti e sicurezza profonda

Ottieni NordVPN al 63% di sconto e con 3 mesi extra gratis. I benefici non sono certo finiti qua. Grazie a questa VPN potrai superare ogni limite anche lato velocità. Praticamente, attraverso i suoi server avrai una larghezza di banda illimitata sempre e ovunque. Questo garantirà prestazioni sempre ottimali.

Non importa qual è il traffico dati effettivo o l’operatore telefonico che ti fornisce la rete. Tu sarai sempre al top delle performance, raggiungendo picchi di velocità pazzeschi e una stabilità invidiabile. Tradotto in altra parole, ad esempio, ti assicurerai uno streaming senza buffering né disconnessioni, anche in 4K.

Anche la sicurezza è al top con NordVPN. La tua connessione dati diventerà completamente anonima grazie alla sua crittografia AES-256 di livello superiore. Ciò vuol dire che ogni dato e informazione personali diventeranno illeggibili a chi nel web vuole “farsi i fatti tuoi”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.