NordVPN punta tutto sulla privacy: scopri quanto è sicura

NordVPN è una VPN molto rigorosa in materia di privacy. Qualche settimana fa ha nuovamente riconfermato la sua adesione alla Politica No-Log per il terzo anno consecutivo. Questo garantisce una maggiore sicurezza perché certifica il suo rispetto per i tuoi dati personale e per le tue informazioni sensibili.

Un’ottima soluzione quindi per proteggere i propri dispositivi dalle minacce online e anche da possibili registrazioni che qualche provider potrebbe utilizzare se messo alle strette. La scelta di questa VPN tranquillizza i suoi utenti proprio sotto ogni aspetto.

Infatti, NordVPN non traccia, raccoglie o condivide i dati privati dei suoi clienti che utilizzano i server. Così tutti i tuoi dati sensibili rimangono al sicuro e segreti, senza il pericolo che qualcuno possa impossessarsene. Tra questi sono anche inclusi ISP ed enti governativi.

NordVPN è 100% privacy al 59% di sconto

Grazie a NordVPN la tua privacy è protetta al 100%. Oggi tra l’altro la attivi al 59% di sconto. Quindi oltre a tanta sicurezza ottieni anche un incredibile risparmio, ma senza rinunciare a nulla. Avrai una protezione personalizzata e ad hoc per il tuo indirizzo IP.

Scegli un server e inizia a navigare sotto la copertura del suo indirizzo IP così da tenere segreto il tuo. Perciò hacker, tracker o aziende commerciali non riusciranno a risalire ai tuoi dati e alle tue informazioni. A questo aggiungi un tunnel crittografato a livello militare e il gioco è fatto.

L’accesso con i tuoi dispositivi sarà sempre privato. In pratica niente e nessuno potrà vedere la tua attività online e mettere gli occhi sui tuoi dati presenti su internet. In aggiunta c’è anche un pratico e comodo Ad Blocker che blocca annunci pubblicitari, pop-up e banner.

Approfitta subito dell’offerta di inizio anno. Acquista NordVPN al 59% di sconto. Manca ancora poco tempo prima che termini questa promozione. Perciò sbrigati. Otterrai fin dalla sua installazione una connessione sicura, ottimizzata, senza limiti e in totale privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.