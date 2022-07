NordVPN: sul piano base hai lo sconto del 52%

Al giorno d’oggi dotarsi di un’ottima VPN è pressoché fondamentale per essere sicuri di navigare in rete in modo anonimo e soprattutto molto sicuro. NordVPN, una delle piattaforme migliori in commercio, ti offre il piano base al 52% di sconto. Per i primi 2 anni pagherai infatti soltanto 83,76€ invece di 174,96€: di fatto, appena 3,49€ al mese. Una vera e propria inezia.

NordVPN: perché abbonarsi e quali vantaggi comporta avere una VPN

Sottoscrivendo il tuo abbonamento a NordVPN avrai subito accesso a una connessione internet privata e criptata, in cui viene messa in sicurezza la tua privacy digitale e puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti da ogni parte del mondo. Puoi scegliere infatti tra server presenti in 59 paesi e proteggere fino ad un massimo di 6 dispositivi.

Altrettanto importante è la protezione che ti viene garantita, perché il servizio ti invia avvisi tempestivi sui siti non sicuri e analizza automaticamente tutti i file scaricati e gli allegati per andare alla ricerca di eventuali malware. Nel caso non fossero sicuri, verrebbero automaticamente eliminati dal dispositivo.

Infine, c’è anche il blocco degli annunci, di pop-up e banner fastidiosi e puoi impedire ai siti web terzi di monitorare la tua attività online. Hai una navigazione internet più sicura, veloce e fluida su tutti i siti e su ogni dispositivo.

Non ti rimane che approfittare dunque dello sconto: il piano biennale di NordVPN è tuo a soli 83,76€, pari a circa 3,49€ al mese per i prossimi due anni. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire del diritto di recesso fino a 30 giorni dalla data di acquisto.

